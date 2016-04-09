Чорлука может пропустить матч с «Крыльями Советов»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рискует пропустить встречу 23-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов». Об этом заявил тренер железнодорожников Саркис Оганесян. Также, по его словам, пока окончательно неизвестно, какой состав будет задействован тренерским штабом в грядущем матче.

– При подготовке к матчу с «Крыльями Советов» мы решили ничего не менять в обычном графике. Как готовились ко всем последним играм, так же готовимся и к этой. Надеюсь, нам удастся продлить победную серию.

– Самарцы, в отличие от большинства команд лиги, играют в три центральных защитника. Из-за этого игра «Локо» в атаке изменится?

– Естественно, мы учитываем это при подготовке. Насколько успешно получится противостоять насыщенной линии обороны, покажет игра.

– Как состояние Чорлуки?

– После игры с «Рубином» он долгое время не тренировался. Сегодня у него первая тренировка. По сегодняшнему занятию будет видно, сможет ли он сыграть. Но в Самару он наверняка с командной полетит.

– Кто сыграет на острие атаки, Хенти или Шкулетич?

– Пока мы не определились, после тренировки будет более-менее ясная картина. Шкулетич в прошлом матче сумел воспользоваться своим шансом, доказал, что готов играть с первых минут.