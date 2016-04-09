Ван Гаал: «Достижения Руни говорят о том, что он является лучшим английским нападающим»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал накануне поединка 33-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» заявил, что игрок манкунианцев Уэйн Руни, несмотря ни на что, остается лучшим английским форвардом.

«Форма игроков в этом вопросе играет важную роль, так как она изменичива. По обыкновению, Руни лучший нападающий, но посмотрите, сколько мячей забил Гарри Кейн. Это очень важный показатель для форвардов, и Уэйн – не исключение.

Также на это влияет и игра команды, так что не все так однозначно в этом вопросе. Однако достижения Руни говорят о том, что он лучший нападающий», – сказал ван Гаал.