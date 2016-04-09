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    Селюк: «Кубань» продала игроков на миллиард рублей. Кто украл этот миллиард?»

    Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, заявил, что «Кубань» рассчиталась с игроком по задолженности. Кроме того, агент высказал свой взгляд по поводу финансового положения желто-зеленых.

    – Позавчера «Кубань» рассчиталась с Каборе. Игрок мне позвонил и сказал, что деньги «упали». Но отправили вместо 80-ти тысяч 76. Четыре тысячи оставили себе.

    Стоит отдать должное, все-таки процесс закончился. Хотя они все равно остались верные себе – украли четыре тысячи. Главное, что вернули основную сумму.

    Но все равно остались с финансовыми проблемами.

    – Здесь интересный момент: «Кубань» продала Попова, Мельгарехо и Каборе за 15-17 миллионов. Это миллиард рублей. Вопрос: кто украл миллиард? Где он? Они продали на эту сумму игроков, так рассчитайтесь с долгами. Но долги не гасятся.

    А как на самом деле? От продажи футболистов Мкртчан кладет деньги себе в карман, при этом на большие зарплаты зовет Павлюченко, Аршавина, а потом и Селезнева. Я надеюсь, что они проведут аудит. Он выявит многие неприятные детали.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.04.2016 12:14
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +47

      Ильин 9 апреля 2016, 17:20

      Селюка (не знаю кто первый это придумал) называют "футбольным агентом". У него даже лицензии агента нет. И все футболисты, на которых он претендует как агент, прекрасно знают, что он является владельцем части т. н. "интеллектуальных" прав на них. Мкртычан таких "совладельцев" посылает на ХХХ и, считаю, правильно делает. Около футбольных хмырей развелось тьма тьмущая, а владельцев по пальцам можно пересчитать. Ну и кому какое дело что владелец делает со своей собственностью и как он тратит СВОИ деньги?! И ещё, я болею за Кубань с 1957 года. Раньше в Краснодаре, в центре города, было место, где собирались болелы и обсуждали новости, слухи и проч. лобуду о Кубани. Называлось это место "БРЕХАЛОВКА". Интернет - это "ГЛОБАЛЬНАЯ БРЕХАЛОВКА"! Дай Бог здоровья тому, кто придумал эту прелестную прелесть!!!

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 апреля 2016, 17:04

      Есть люди которые переживают что не они украли этот млрд. Куда катимся?

      1
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      Рейтинг: +84

      FANS86 9 апреля 2016, 14:55

      Жаль что это был не я ((((

      -2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 9 апреля 2016, 14:28

      А Мутко все знает)

      0
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      Рейтинг: +256

      Ris > kupryaev 9 апреля 2016, 14:35

      Тут он причем? Это же дела клуба, там он невластен. Единственный к нему вопрос это как Кубань заявляла игроков и получала лицензию на сезон. И то, если только долги не появились уже после лицензирования.

      2
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      Рейтинг: +256

      Ris > Ris 9 апреля 2016, 14:40

      Хм... И тут не сходится. Даже если долги были уже во время лицензирования, но небыло заявлений о них в РФС, все по правилам. Это вот тоже косяк. Мое мнение - нужен мониторинг финансового состояния клуба. А не работа по заявлениям.

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Ris 12 апреля 2016, 18:20

      не властен думаешь?сомневаюсь)

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 апреля 2016, 13:13

      Раньше вагонами воровали, теперь миллиардами... Кто же этот счастливчик?

      -1
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      Рейтинг: +1481

      GM > DIDI 23 9 апреля 2016, 16:20

      Новость прочитать не пробовал?

      1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 9 апреля 2016, 13:13

      да

      0
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      Рейтинг: +13

      Skyc 9 апреля 2016, 13:06

      И виновных не найдут - одни крадут, другие в доле. Не верю я, что настолько сложно проследить куда плывёт бюджет и вышвырнуть виновных. Про посадить уже не говорю, у нас только за мешок гвоздей сажают.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12

      alexxxl93 9 апреля 2016, 12:49

      Я вот только сути не понял: Кубань, имея такие долги, чуть ли не банкрот, покупает Павлюченко, Аршавина, которые не играют, но при этом размер их зарплаты далеко не мал.

      2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 апреля 2016, 12:47

      А кто же это сделал?)

      0
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      Рейтинг: +14

      allmorenah 9 апреля 2016, 12:33

      этот Селюк задолбал Краснодар палить, в аренде Каборе! В бесплатной аренде! Идиот, ей богу...

      -2
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      Рейтинг: +1481

      GM > allmorenah 9 апреля 2016, 16:22

      Вот с оф.сайта:
      "Полузащитник и капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе (25 лет, 181 см/74 кг), ранее выступавший за французский «Марсель», официально стал игроком «Кубани». Контракт между футболистом и клубом, как и сообщалось ранее, был подписан вечером 21 февраля в отеле Calista Luxury Resort в Белеке, где в данный момент желто-зеленые готовятся к весенней части Чемпионата России-2012/13.
      Срок личного трудового договора игрока составил 4 года. "
      Где тут про аренду?

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