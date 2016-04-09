Маевский: «У нас каждая игра как финал»

Полузащитник «Анжи» Иван Маевский считает ничью с «Ростовом» в матче 23-го тура РФПЛ положительным исходом.

«Главное было – компактно играть, без разрывов в линиях. Считаю, что в целом установку выполнили. Хорошо, что на ноль сыграли. Это было очень важно. Нужно было прервать эту серию… Теперь как-то должно быть немножко полегче. Если б распорядились мячом получше в некоторых эпизодах, могли бы и победить. Но, в принципе, считаю, закономерный результат.

Всегда хочется большего. Но играли с лидером чемпионата. Поэтому одно очко – положительный результат. У нас каждая игра как финал. Поэтому готовимся к следующей игре – с «Уфой». Обе команды будут играть на победу, три очка нужны и нам, и им. Постараемся выиграть», — сказал белорус.