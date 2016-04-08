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    Агаларов: «Эта ничья идет нам в копилку»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов прокомментировал игру своих подопечных в матче 23-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

    «В первом тайме ребята выглядели хорошо и в принципе выполнили то, о чем мы просили. Во второй половине игры подсели. В любом случае эта ничья идет нам в копилку.

    Что касается незасчитанного гола в ворота «Ростова» в конце матча, то ничего спорного в этом эпизоде не было. Игрок шел на вратаря, судья принял правильное решение», – сказал Агаларов в эфире канала «Наш футбол» после игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2016 21:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 апреля 2016, 00:26

      Всё-же приятнее получать в копилку 3 очка, а не одно, ничейки вряд-ли спасут команду от вылета

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