Хендерсон пропустит остаток сезона АПЛ и может не сыграть на Евро

Стали известны приблизительные сроки восстановления полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона. Напомним, он получил травму колена в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Боруссии» Д (1:1).

Сегодняшнее обследование показало, что у футболиста повреждены боковые связки. Обычно подобная травма требует трех месяцев для восстановления, однако в случае Хендерсона сроки выздоровления могут составить от шести до восьми недель.

Сообщается, что в нынешнем сезоне АПЛ футболист уже не сыграет, и его шансы поехать на Евро-2016 в составе сборной Англии также находятся под вопросом.