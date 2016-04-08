Шведский врач Карлссон: «Приношу извинения Ибрагимовичу»

Спортивный врач из Швеции Ульф Карлссон принес свои извинения нападающему «ПСЖ» Златану Ибрагимовичу за то, что обвинил его в употреблении допинга во времена выступлений игрока за «Ювентус».

«Я выразился не совсем правильно, чем нанес ущерб имиджу Ибрагимовича. Думаю, мои слова были неправильно поняты. Я не хотел этого, поэтому приношу за это извинения Златану, а также всем тем, кому не понравились мои высказывания.

Я всегда выступал против допинга в спорте. Надеюсь, мои слова не окажут серьезного влияния на Ибрагимовича, которого я считаю лучшим футболистом в истории нашей страны», – отметил Карлссон.