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Шведский врач Карлссон: «Приношу извинения Ибрагимовичу»

8 апреля 2016, 18:39
6

Спортивный врач из Швеции Ульф Карлссон принес свои извинения нападающему «ПСЖ» Златану Ибрагимовичу за то, что обвинил его в употреблении допинга во времена выступлений игрока за «Ювентус».

«Я выразился не совсем правильно, чем нанес ущерб имиджу Ибрагимовича. Думаю, мои слова были неправильно поняты. Я не хотел этого, поэтому приношу за это извинения Златану, а также всем тем, кому не понравились мои высказывания.

Я всегда выступал против допинга в спорте. Надеюсь, мои слова не окажут серьезного влияния на Ибрагимовича, которого я считаю лучшим футболистом в истории нашей страны», – отметил Карлссон.

Источник: Expressen.se
Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Ювентус Ибрагимович Златан
Комментарии (6)
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Juve1897
1460130013
Очнулся?))
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Fae DDD
1460131697
Засцал Ибру !
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kotmyshka
1460132874
Походу, отпустило...
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460240408
Чтоб не глючился Ибра, вырастающий из Малыша, нефиг было столько варенья лопать и плюшками в пост обжираться.
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meiram
1460261864
Засудить надо прилюдно по телевидению показать на все страны,чтобы другим прохвостам неповадно было,пусть заплатит кругленькую сумму за моральный ущерб!
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