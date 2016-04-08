Глушаков: «У Павлюченко еще есть порох в пороховницах!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков назвал возможные причины поражения от «Ростова», а также поделился ожиданиями в преддверии матча с «Кубанью».

– Первый гол в Ростове нас надломил. Там если пропускаешь – дальше очень сложно. У нас были шансы, но не смогли их использовать. Теперь нужно обязательно обыграть «Кубань». Легко тоже не будет, краснодарцы наверняка закроются. У них есть опасные игроки.

– В том числе Павлюченко? Экс-спартаковцы любят забивать «Спартаку»...

– У них вся линия атаки хорошая. Селезнев вот забивает. А Рому буду рад увидеть, пообщаться. У него порох в пороховницах еще есть!

– Раз гол в Ростове надломил команду, то, может, ей не хватает лидера?

– Дело не в этом. У нас сплоченная команда. У тренера нет претензий к игрокам по самоотдаче. Просто, поведя в счете, особенно в два мяча, «Ростов» закрылся, сделать что-то было очень тяжело.