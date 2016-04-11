РФПЛ. «Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью

В матче 23-го тура РФПЛ «Крылья Советов» и «Локомотив» не сумели открыть счет – 0:0. Таким образом, железнодорожники остались на четвертой позиции, не сумев обойти «Зенит».

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Надсон, Таранов, Бурлак, Ятченко (Бато, 89), Померко, Габулов, Бруно (Симайс, 90), Молло, Корниленко (Яхович, 85).

Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука, Дюрица, Пейчинович, Михалик (Н'Динга, 86), Тарасов, Самедов, Игнатьев (Касаев, 61), Коломейцев (Миранчук, 74), Шкулетич.

Судья: Владимир Москалев.

Голы: 1:0 – Карадениз, 4; 2:0 – Канунников, 16; 2:1 – Ионов, 18 (с пенальти); 3:1 – Портнягин, 30; 4:1 – Девич, 67 (с пенальти).

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Бергстрем, Котуньо, Кисляк, Оздоев, Цакташ (Ахметов, 72), Канунников, Карадениз (Ткачук, 60), Портнягин (Девич, 64).

Динамо: Шунин, Живоглядов, Хольмен, Дьяков (Ташаев, 46), Губочан, Морозов, Соснин, Драгун, Зобнин, Ионов, Бечирай.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 30; 0:2 – Кокорин, 86.

Амкар: Селихов, Белоруков, Зайцев, Занев, Бутко, Комолов (Салугин, 90), Пеев (Прудников, 67), Гиголаев (Идову, 76), Гол, Йовичич, Анене.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Ломбертс, Кришито, Нету, Данни (Гарсия, 78), Шатов, Юсупов, Витсель (Маурисио, 85), Дзюба (Кокорин, 72), Халк.

Предупреждения: Гол, 20; Занев, 26; Анене, 27; Белоруков, 56; Селихов, 89; Зайцев, 90 – Нету, 8; Халк, 23; Смольников, 56; Ломбертс, 65.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

ЦСКА (Москва) – Мордовия (Саранск) – 7:1 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Шитов, 4 (в свои ворота); 2:0 – Еременко, 12; 3:0 – Головин, 22; 4:0 – Муса, 25; 5:0 – Игнашевич, 26; 5:1 – Самодин, 68; 6:1 – Еременко, 75; 7:1 – Дзагоев, 78.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Цауня (Щенников, 76), Дзагоев, Б. Натхо, Тошич (Оланаре, 56), Еременко, Головин (Широков, 46), Муса.

Мордовия: Чебану, Гапон, Дудиев (Иванов, 79), Рыков, Шитов, Фибел, Власов (Луценко, 46), Бобер (Игнатович, 46), Махмудов, Стеванович, Самодин.

Предупреждения: Стеванович, 57; Рыков, 84.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Анжи: Юрченко, Мусалов, Гаджибеков, Жиров, Лазич, Маевский (Гасанов, 77), Мкртчян, Максимов (Абдулавов, 66), Бериша, Газимагомедов (Тигиев, 63), Боли.

Ростов: Джанаев, Новосельцев, Навас, Баштуш, Кудряшов, Нобоа, Калачев, Гацкан, Могилевец (Канга, 70), Полоз (Ерохин, 60), Азмун (Бухаров, 59).

Предупреждения: Боли, 90 – Кудряшов, 68.

Судья: Алексей Николаев.

Спартак (Москва) – Кубань (Краснодар) – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Попов, 6; 1:1 – Аподи, 36; 1:2 – Майрович, 45; 2:2 – Промес, 51.

Спартак: Ребров, Гранат, Паршивлюк, Макеев, Боккетти, Ромуло, Глушаков, Попов (Мелкадзе, 79), Мельгарехо (Зуев, 61), Промес, Зе Луиш.

Кубань: Беленов, Зотов, Армаш, Шандао, Аподи, Хубулов (Концедалов, 70), Георгиевский, Рабиу, Якуба, Майрович (Манолев, 67), Селезнев (Бальде, 87).

Предупреждения: Зе Луиш, 60 – Шандао, 50; Армаш, 53; Якуба, 56.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 6:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Смолов, 18; 2:0 – Смолов, 45; 3:0 – Ахмедов, 55; 4:0 – Смолов, 56; 5:0 – Смолов, 61; 6:0 – Вандерсон, 77.

Краснодар: Крицюк, Марков, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев (Лаборде, 62), Петров, Ахмедов (Вандерсон, 74), Подберезкин, Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 65), Смолов.

Урал: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Рязанцев (Серченков, 57), Фидлер, Сапета, Новиков (Ярошенко, 64), Коробов, Кулаков, Гогниев (Дорожкин, 60), Манучарян.

Судья: Игорь Федотов (Москва).

Уфа – Терек (Грозный) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция