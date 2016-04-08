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    Член правления «Звезды-2005»: «Наши футболистки употребляли мельдоний, но тогда он был разрешен»

    Член правления «Звезды-2005» Виктор Засульский прокомментировал информацию о том, что в крови игроков женской сборной России был обнаружен мельдоний.

    Отметим, что в расположении национальной команды в данный момент находятся пять футболисток пермского клуба.

    «Наверное, лучше обратиться к врачу сборной. У всех это больная тема. Но если всем сказали нет, значит нет. Все эти прописные требования в полном объеме выполняем и мы. Это касается и «Звезды-2005», и «Амкара».

    Если мы и употребляли, то тогда, когда это было разрешено. Если сказали нет, то соответственно до всех служб это было доведено, и никто никого не заставлял.

    Другое дело, что сам спортсмен как-то там сам это может… Но надеюсь, что такого не было.

    Мы уже обжигались на этом несколько лет назад. У нас регулярно приезжают люди из WADA и в женском, и в мужском чемпионате. Одна из девочек попалась. Болела и сама употребила какие-то таблетки. Правда, потом были предоставлены все необходимые документы о лечении, и ее реабилитировали.

    То есть у нас такой случай был, и мы очень трепетно к этому относимся», – отметил Засульский.

    Источник: ТАСС

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    08.04.2016 10:14
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