«Ливерпуль» сделал предложение по трансферу Камачо

Полузащитник «Малаги» Игнасио Камачо, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в «Ливерпуле». Как сообщает источник, мерсисайдцы уже обратились к испанскому клубу с предложением о трансфере игрока за 12 миллионов евро.

Отмечается, что в контракте футболиста прописана сумма, за которую любой клуб может выкупить права на испанского хавбека, однако «Ливерпуль» предложил меньше, что послужит лишь началом переговоров между сторонами.

Ранее в СМИ была информация об интересе к Камачо со стороны «Тоттенхэма».