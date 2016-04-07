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  • Канищев: «Пока в «Зените» Халк и компания, появление российского тренера у руля команды исключено»

Канищев: «Пока в «Зените» Халк и компания, появление российского тренера у руля команды исключено»

7 апреля 2016, 13:40
8

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился своим мнением о том, кто может стать новым тренером сине-бело-голубых после того, как Андре Виллаш-Боаш покинет Санкт-Петербург по окончании сезона.

«Исключаю появление на тренерском мостике «Зенита» российского тренера, поскольку Халк и компания вряд ли сработаются с отечественным специалистом. Поэтому клуб на освободившееся место начнет искать серьезного и известного иностранца. Ну, а одних дорогостоящих футболистов, того же Витселя, заменят другие. По-другому не будет: авторитетный иностранный тренер плюс дорогие игроки – вот формула успеха нынешнего «Зенита». Своих воспитанников в составе мы в обозримом будущем вряд ли увидим.

Правильно ли это? Нет. Но, как я считаю, мало кого волнует. Такова политика клуба. Другого пока не дано», – сказал Канищев.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Канищев Александр Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (8)
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koli4ka
1460026053
Такая политика Газпрома, кто бы сомневался...
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zenitforever2015
1460027253
Нет, лучше пригласить К.А.Н. и гнить на 11 месте!
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APchelov
1460028882
А разве есть у нас тренер, которому был бы впору Зенит??? Как минимум, свободный российский тренер. Ни одной фамилии
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Forever CSKA
1460030638
Чтобы добиться чего то выше уровня РФПЛ газпрому денег не хватит.
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Kollljan
1460037921
Нет. Халк и компания в Зените - это следствие. Иностранный тренер - тоже следствие. Причина - политика руководства (владельцев) клуба.
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Taps
1460046083
Халка и всю шайку грабителей российского футбола - в Китай !
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zeni
1460085869
Ну и славненько!
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