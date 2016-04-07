Канищев: «Пока в «Зените» Халк и компания, появление российского тренера у руля команды исключено»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился своим мнением о том, кто может стать новым тренером сине-бело-голубых после того, как Андре Виллаш-Боаш покинет Санкт-Петербург по окончании сезона.

«Исключаю появление на тренерском мостике «Зенита» российского тренера, поскольку Халк и компания вряд ли сработаются с отечественным специалистом. Поэтому клуб на освободившееся место начнет искать серьезного и известного иностранца. Ну, а одних дорогостоящих футболистов, того же Витселя, заменят другие. По-другому не будет: авторитетный иностранный тренер плюс дорогие игроки – вот формула успеха нынешнего «Зенита». Своих воспитанников в составе мы в обозримом будущем вряд ли увидим.

Правильно ли это? Нет. Но, как я считаю, мало кого волнует. Такова политика клуба. Другого пока не дано», – сказал Канищев.