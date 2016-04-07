Кобелев: «Выздоровление Самба вселяет оптимизм»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев получил хорошие новости от медицинского штаба клуба – защитник Кристофер Самба может вернуться к работе в общей группе.

«Травма была очень серьезной. Вчера мы получили окончательное заключение, что он может работать в общей группе.

Понятно, что его последняя игра датируется сборами в июле прошлого года. То есть почти год он не играл. Это, конечно, большой отрезок времени, и сейчас мы будем смотреть, как Самба будет вливаться в коллектив. Но уже то, что он выздоровел, вселяет оптимизм», – сказал Кобелев.