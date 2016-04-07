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Кержаков играет за «Цюрих» бесплатно

7 апреля 2016, 09:52
29

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков не скрывает, что играет за швейцарскую команду абсолютно бесплатно.

«Остаться в «Цюрихе»? Президент говорил это и тогда, когда я еще не сыграл ни одного официального матча. Но он прекрасно знает мои желания относительно своего будущего. Самое основное для меня – вернуться в «Зенит». Продолжать играть и закончить карьеру в родной команде. О моих желаниях знают и в «Цюрихе», и в питерском клубе. От меня, получается, мало что зависит.

Не получаю здесь вообще ничего. Зимой произошел расчет с «Зенитом», с тех пор ни российский, ни швейцарский клуб мне не платят. Не могу назвать себя бедным человеком. Деньги, полученные от «Зенита», позволяют нормально жить.

Все-таки не стоит видеть во мне физкультурника. Клуб оплачивает мне половину аренды квартиры, предоставил служебный автомобиль. А я играю… Чтобы играть. У меня не было возможности делать это в другом месте», – сказал Кержаков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Цюрих Зенит Кержаков Александр
Комментарии (29)
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Omanid87
1460016438
Главное,что играет и "заряжен" на футбол, в отличии от некоторых молодых напов, "словивших звезду"
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ЖОРРО
1460018123
Молодец!Был девиз "бил,бью и буду бить".Теперь девиз "играл,играю и буду играть!")))))))))00
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арейская
1460019859
Желаю Александру летом вернуться в свой родной "Зенит", что скорее всего и произойдёт, ведь Андре твердо решил уйти, никаких других препятствий думаю нет
Ответить
Kenny McCormick
1460020644
красавчик
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REDWHITE_
1460021734
По этому поводу Станиславский сказал - не верю!
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Миша00
1460021869
хочет играть и играет. а мог же лавки палировать за зарплату где нибудь
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АртурZaСМ
1460023995
Керж цепляется за любой шанс сыграть на Евро... и ведь работает, не думаю , что его вызвали бы сиди он за ЗП где - нибудь в Кубани или Краснодаре... молодец...
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nemolod
1460024777
Вызывает уважение его отношение к профессии да и просто к любимому делу и то,что как настоящий спортсмен поставил себе цель-выступить за сборную на Евро! Желаю Александру успехов!
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zenitforever2015
1460026877
Cаша легенда Российского футбола! А за что он играет, это его дело.
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Salamоn
1460029996
Керж хорош! Заработал и теперь бабосы для него-ничего.Только играет в свое удовольствие и доказывает,что рано списали со счетов!
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