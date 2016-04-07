Кержаков играет за «Цюрих» бесплатно

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков не скрывает, что играет за швейцарскую команду абсолютно бесплатно.

«Остаться в «Цюрихе»? Президент говорил это и тогда, когда я еще не сыграл ни одного официального матча. Но он прекрасно знает мои желания относительно своего будущего. Самое основное для меня – вернуться в «Зенит». Продолжать играть и закончить карьеру в родной команде. О моих желаниях знают и в «Цюрихе», и в питерском клубе. От меня, получается, мало что зависит.

Не получаю здесь вообще ничего. Зимой произошел расчет с «Зенитом», с тех пор ни российский, ни швейцарский клуб мне не платят. Не могу назвать себя бедным человеком. Деньги, полученные от «Зенита», позволяют нормально жить.

Все-таки не стоит видеть во мне физкультурника. Клуб оплачивает мне половину аренды квартиры, предоставил служебный автомобиль. А я играю… Чтобы играть. У меня не было возможности делать это в другом месте», – сказал Кержаков.