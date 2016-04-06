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    «Цюрих» не хочет отпускать Кержакова

    Президент швейцарского «Цюриха» Анчилло Канепа выразил желание сохранить в составе на следующий сезон российского нападающего Александра Кержакова.

    «Мы уже думаем о формировании команды на следующий сезон. Не секрет, что мы очень довольны Кержаковым. Надеюсь, ему тоже нравится и город, и наш клуб. В ближайшие дни мы обсудим с ним его будущее. Конечно, мы бы хотели сохранить его в команде», – сказал Канепа.

    Кержаков, арендованный «Цюрихом» до конца этого сезона, провел в составе швейцарского клуба семь матчей, в которых забил три гола.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2016 13:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +709

      monser08 6 апреля 2016, 17:46

      Рад что он пришёлся ко двору, удачи Саша.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 6 апреля 2016, 17:42

      Чем он так заразил руководство Цюриха???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 6 апреля 2016, 16:28

      Для Александра на данный момент отличный вариант. Будет игра без сборной не останется

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      kolbaser105 6 апреля 2016, 16:25

      Лучший вариант.Лучше играть,чем на лавке сидеть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 6 апреля 2016, 16:04

      Зачем уходить, если тебя боготворят?!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > шеффилд таун 6 апреля 2016, 18:39

      тем более он уже пол плана голевого выполнил судя по тому что к его приходу у лучших бомбардиров команды было вроде по 6 мячей

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 6 апреля 2016, 15:52

      Может и останется,если зениту не нужен будет.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 6 апреля 2016, 14:45

      Лишь бы к Андрюшке не поехал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Solmon 6 апреля 2016, 14:24

      Играй Саша!

      3
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