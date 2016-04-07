Муса: «Слуцкий отвечает за результат, а мы его подвели»

Форвард ЦСКА Ахмед Муса назвал поражение от «Зенита» (0:2) настоящим разочарованием.

«Да уж, не игра, а сплошное разочарование. Мы знали, что должны были победить, но почему-то ничего не получилось. Слуцкий был очень зол. Как и каждый из нас. Поверьте, никто не был счастлив. И тренеру было за что на нас разозлиться. Он ведь отвечает за результат, а мы его подвели.

Мы были обязаны побеждать, а вместо этого проиграли. Такое бывает, все как-то пошло наперекосяк. Потом обсуждали это с ребятами, пытались понять, в чем дело. Жаль, что не повезло именно в этом важном матче. Очень жаль… Но сейчас нужно забыть обо всем плохом и смотреть в будущее», – рассказал Муса.

Свой следующий матч ЦСКА проведет в Москве против «Мордовии» в субботу, 9 апреля, в 13:30 по московскому времени.