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Муса: «Слуцкий отвечает за результат, а мы его подвели»

7 апреля 2016, 06:23
5

Форвард ЦСКА Ахмед Муса назвал поражение от «Зенита» (0:2) настоящим разочарованием.

«Да уж, не игра, а сплошное разочарование. Мы знали, что должны были победить, но почему-то ничего не получилось. Слуцкий был очень зол. Как и каждый из нас. Поверьте, никто не был счастлив. И тренеру было за что на нас разозлиться. Он ведь отвечает за результат, а мы его подвели.

Мы были обязаны побеждать, а вместо этого проиграли. Такое бывает, все как-то пошло наперекосяк. Потом обсуждали это с ребятами, пытались понять, в чем дело. Жаль, что не повезло именно в этом важном матче. Очень жаль… Но сейчас нужно забыть обо всем плохом и смотреть в будущее», – рассказал Муса.

Свой следующий матч ЦСКА проведет в Москве против «Мордовии» в субботу, 9 апреля, в 13:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Зенит Муса Ахмед Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Black Giz
1460004298
Еще 8 туров. Каждый может потерять очки и не один раз. Так что еще все спереди.
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koka7751
1460006246
Кони - в стойло!
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vladimir-7
1460009947
Нужно обязательно все остальные игры выиграть.
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