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Мкртчан: «Я не в состоянии полноценно финансировать «Кубань»

6 апреля 2016, 16:37
7

Председатель совета директоров «Кубани» Олег Мкртчан провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, на которой сообщил, что не способен финансировать футбольный клуб.

«Сегодня я не в состоянии полноценно финансировать ФК «Кубань». Прошу администрацию края в вашем лице принять на безвозмездной основе акции футбольного клуба», – заявил предприниматель.

Как сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края, Кондратьев с пониманием отнесся к просьбе, после чего поблагодарил Мкртчана за участие в жизни клуба.

Источник: Бомбардир.ру
Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (7)
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Amir005
1459951111
Жаль конечно
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Ral13
1459953426
Тяжелая ситуация. А впрочем, давно уже такая проблема была, типа зачем нам 2 команды и всё такое...
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никита голоян
1459959502
ни войны ,ни мира Кубань распустить
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trahtorist92
1459959508
Кризис
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никита голоян
1459960577
ясно одно за бабки налогоплательщиков хватит катать мячик по полю
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андрей андреев
1459961084
На самом деле частникам наши футбольные клубы не нужны,их (частников) и компании(газпром и тд) просто нагружают. Если у человека есть деньги он купит зарубежный клуб.Там хоть судят по-честному))) Почти
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