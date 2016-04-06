Мкртчан: «Я не в состоянии полноценно финансировать «Кубань»

Председатель совета директоров «Кубани» Олег Мкртчан провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, на которой сообщил, что не способен финансировать футбольный клуб.

«Сегодня я не в состоянии полноценно финансировать ФК «Кубань». Прошу администрацию края в вашем лице принять на безвозмездной основе акции футбольного клуба», – заявил предприниматель.

Как сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края, Кондратьев с пониманием отнесся к просьбе, после чего поблагодарил Мкртчана за участие в жизни клуба.