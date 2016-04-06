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Малоян: «У игроков «Шинника» закончилось терпение»

6 апреля 2016, 14:02
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Полузащитник «Шинника» Артур Малоян назвал причину, которая побудила игроков ярославской команды написать коллективное письмо министру спорта Виталию Мутко.

«Я бы не сказал, что это шаг отчаяния с нашей стороны. В такое состояние мы не впадаем. Верим, что ситуация с финансовым вопросом образуется и начнутся выплаты. Терпение просто закончилось после постоянных обещаний, что, образно говоря, завтра будут деньги. На самом деле возникают ситуации, когда этими «завтраками» кормят. В итоге в дальнейшем не остаeтся денег для того, чтобы содержать семью. Были и такие трудные месяцы. В связи с этим решили обратиться к министру спорта России Виталию Мутко. Ребята всe-таки старались и зарабатывали деньги своим здоровьем. Нам надоело, что нас кормят «завтраками», и мы пошли на возможную для нас меру — обратились к Мутко. Мы единогласно решили это сделать на общекомандном собрании. Теперь постараемся выправить ситуацию уже сами, коли у руководителей это не получается сделать.

Эта ситуация не влияла на все наши последние игры. До начала официальных матчей мы постоянно вели полемику с руководителями области и руководством клуба по финансовому вопросу. Поэтому на первые два тура, думаю, данная ситуация повлияла. А в дальнейшем мы собрались и провели достаточно неплохие матчи.

Высшее руководство может помочь «Шиннику» справиться с этой ситуацией. У них есть все рычаги. Для высшего руководства деньги, которые должны нам в клубе, представляют довольно небольшую сумму. Для обычных людей 180 млн рублей — это достаточно серьeзные средства. Но для российского футбола это маленькая сумма. Надеюсь, что нам помогут», – сказал Малоян.

Источник: Газета.ру
Россия. ФНЛ Россия Шинник Малоян Артур
Комментарии (1)
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Samov@r
1459970084
Оставался бы в Туле лучше
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