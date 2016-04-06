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    Чочиев: «Кокорин в детстве был очень похож на Роналду»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев рассказал о том, каким в детстве был его товарищ Александр Кокорин, который ныне защищает цвета петербургского «Зенита». По словам хавбека, Кокорин среди сверстников выглядел так, как нападающий Криштиану Роналду среди других футболистов.

    «Знаю Кокорина с 7-го класса. Сидели за одной партой до выпуска. Видел, как он с каждым годом растет. Саня всегда был добрый, босяковатый. А в футболе – реально космический. Могли проигрывать 3:0, а он выходил и 4 забивал. Творил на поле все, что угодно. В одном из сезонов чемпионата Москвы мы выиграли 7 или 8 турниров. На летнем первенстве он забил 31 гол в 14 или 16 играх. Никогда такого не было. Громили «Спартак» и дома, и на выезде, по 4-5 «банок» им клал. Саша в детстве был, как сейчас Криштиану Роналду», – сказал он.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2016 10:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 6 апреля 2016, 15:55

      В детстве на Роналду, вырос и стал похож на сына папы Карло.

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 апреля 2016, 15:43

      Может бутсы были похожие?

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 6 апреля 2016, 15:37

      Ага, Роналду теперь прочитал и ему стало стыдно, что он не знал эту СуперПуперЗвезду

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 6 апреля 2016, 14:58

      Это запоздалая первоапрельская шутка???

      2
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 6 апреля 2016, 13:12

      А я в детстве, как Роналдиньо был.

      1
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      Рейтинг: +381

      fadda 6 апреля 2016, 12:41

      - Кокорин в детстве был очень похож на Роналду
      - В какие-то особые моменты?
      - Ну...Когда играл в PlayStation...
      - Понятно

      1
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