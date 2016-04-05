Промес: «Провести всю карьеру в «Спартаке»? Почему бы и нет»

Хавбек «Спартака» Квинси Промес заявил, что был бы не против провести всю свою карьеру в стане красно-белых.

«Почему нет? Если бы я выбирал, был бы счастлив остаться в «Спартаке». Если бы у меня была возможность остановить время, то воспользовался ею и играл в «Спартаке», – сказал Промес.

Промес перешел в «Спартак» в августе 2014-го года из «Твенте». В текущем сезоне голландец принял участие в 22-х встречах, забив 12 мячей и сделав три голевых передачи.