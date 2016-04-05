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    Промес: «Провести всю карьеру в «Спартаке»? Почему бы и нет»

    Хавбек «Спартака» Квинси Промес заявил, что был бы не против провести всю свою карьеру в стане красно-белых.

    «Почему нет? Если бы я выбирал, был бы счастлив остаться в «Спартаке». Если бы у меня была возможность остановить время, то воспользовался ею и играл в «Спартаке», – сказал Промес.

    Промес перешел в «Спартак» в августе 2014-го года из «Твенте». В текущем сезоне голландец принял участие в 22-х встречах, забив 12 мячей и сделав три голевых передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.04.2016 21:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 апреля 2016, 05:40

      И мы, болельщики рады, уж очень мне, думаю не только мне, очень симпатичен сей игрок, одна просьба, наколоти с двадцаток голов, пусть даже это будет и моя команда

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 6 апреля 2016, 02:42

      На тему "Я счастлив в Спартаке".Находясь в команде,все так говорят.

      0
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      Рейтинг: +7

      Диктop 5 апреля 2016, 23:14

      Это мой кумир, у него большой пипир

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 апреля 2016, 23:02

      И потом дать гражданство и в сборную(на русских уже крест поставили ,как я понял)))

      4
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 5 апреля 2016, 22:38

      Нихра себе? Негр о стабильности заговорил?!

      -2
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