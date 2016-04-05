Сборная России сыграет с Чехией и Сербией в Инсбруке и Монако

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко официально подтвердил, что в рамках подготовки к Евро-2016 сборная России проведет два товарищеских матча: с Чехией в австрийском Инсбруке и с Сербией в Монако.

«Сборная России 1 июня в Инсбруке сыграет с командой Чехии, а 5 июня в Монако нашими соперниками станут сербы», – проинформировал Мутко.

Напомним, что на групповом этапе грядущего чемпионата Европы сборной России предстоит сыграть со сборными Англии (11 июня, Марсель), Словакии (15 июня, Лилль) и Уэльса (20 июня, Тулуза).