Силкин будет заниматься подготовкой резерва в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин сегодня заявил, что вернется в московский клуб для работы на одной из административных должностей. Как сообщает источник, 55-летний специалист в стане бело-голубых будет отвечать за подготовку резерва. Также отмечается, что ранее Силкин на протяжении долгого времени возглавлял дубль «Динамо».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги «Динамо» после 22 туров занимает 11 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.