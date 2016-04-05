Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панов: «Судьи не убивали «Спартак», красно-белые сами проиграли матч «Ростову»

    Экс-нападающий сборной России Александр Панов поделился своим мнением относительно поражения московского «Спартака» от «Ростова» (0:2) в матче 22 тура российской Премьер-лиги.

    «Безусловно, матч являлся для команд ключевым. Одни борются за чемпионство, другие – за попадание в еврокубки. Уровень российских судей сейчас довольно низок и первый гол тому подтверждение. Первый мяч в таких матчах всегда дает преимущество. «Спартак» смотрелся неплохо, имел моменты, но подвела реализация. А второй пропущенный мяч все закончил.

    «Спартак» не убивали, «Спартак» проиграл этот матч сам. И вообще он сыграл плохо, хотя судьи и допустили ошибки, повлиявшие на результат», – отметил Панов.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2016 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 5 апреля 2016, 21:06

      Проиграли может и сами но голы то не по правилам,по правилам то ростов не забил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      killerman77 5 апреля 2016, 20:43

      спам играл плохо, но это не повод засчитывать два гола из офсайда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2016, 18:26

      Ну да-просто засчитали два гола вне правил-а так нет конечно совсем нет.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 5 апреля 2016, 18:55

      Уже можно пари заключать.))) Когда ты угомонишься.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Диктор 5 апреля 2016, 19:35

      Кто вам мешал забить?Тоже судьи или луна не в той фазе была?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 5 апреля 2016, 18:22

      Ага в аналогичной ситуации будь на месте Спартака Зенит этот горе-эксперт и "СУПЕРФУТБОЛИСТ" (каким он себя считает) в прошлом пел бы совсем другую песню...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 5 апреля 2016, 16:03

      Ростов просто размазал Сраптака по великолепному газону Олимпа,это же очевидно и не оспаривается дже самими сраптаковцами.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11