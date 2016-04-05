Игуаин дисквалифицирован на четыре игры

Форвард «Наполи» Гонсало Игуаин пропустит ближайшие четыре игры своей команды в национальном первенстве из-за дисквалификации и будет оштрафован на 20 тысяч евро. Такое наказание аргентинскому нападающему вынес дисциплинарный комитет итальянской Серии А.

Напомним, что в минувшем туре итальянского чемпионата «Наполи» уступило «Удинезе» со счетом 1:3, а Игуаин был удален с поля за 15 минут до конца основного времени матча. Причиной дисквалификации послужило неподобающее поведение футболиста после получения второй желтой карточки: аргентинец накричал на главного арбитра встречи Массимилиано Иррати, после чего толкнул его.

Таким образом, Игуаин не сможет помочь своей команде в матчах против «Вероны», «Болоньи», «Интера» и «Ромы». В текущем сезоне аргентинский форвард в 38 матчах за «Наполи» отметился 32 голами и тремя результативными передачами.