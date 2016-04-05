Харт готовится к игре с «ПСЖ»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, вероятнее всего, сыграет в первом матче своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Сообщается, что 28-летний вратарь возобновил тренировки и готовится принять участие в игре. Напомним, что основной страж ворот «горожан» получил травму в мартовской игре против «Манчестер Юнайтед» и пропустил игру минувшего тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».

Участие полузащитника Яя Туре и защитника Венсана Компани во встрече на «Парк де Пренс» по-прежнему остается под вопросом. Хавбек Рахим Стерлинг также пропустил сегодняшнюю тренировку команды и точно не сыграет в предстоящем матче.