Габулов: «В крупном поражении от «Краснодара» виноваты все»

Вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал крупное поражение своей команды от «Краснодара» (1:4) в 22-ом туре чемпионата России.

«Первое, что хочется сказать, – мы потерпели позорное поражение, и ответственность за него лежит на всех футболистах, которые находились на поле, и тренерском штабе. Я ни в коем случае не снимаю с себя ответственности за те голы, которые были пропущены, в том числе и пенальти, – вратарь всегда должен стараться не пропускать и спасать свою команду.

Считаю, что матч мы проиграли во втором тайме. По сути, мы впервые играли в пять защитников. Эта схема, как и любая новая схема, должна быть наиграна, связи и действия футболистов четко регламентированы, и каждый игрок должен понимать, в какую зону он идет страховать, в какую – отбирать мяч, а в какую зону он бежит открываться. Второй мяч в наши ворота – в том числе следствие того, что футболисты не сыграны по новой схеме, поэтому игрок «Краснодара» остался один и пробил без помех. Да, пробил он сильно, точно с 25 метров. Еще раз подчеркну, что ответственности за пропущенные мячи я с себя не снимаю.

Все победы, которые были одержаны «Динамо» в этом чемпионате, – за счет энтузиазма и индивидуальных качеств футболистов. Во вчерашнем поражении виноваты тоже все. Думаю, что замечания и критические слова каждый из игроков нашей команды предпочел бы услышать внутри коллектива, в личной или командной беседе», – написал Габулов на своем официальном сайте.