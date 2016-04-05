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  • Габулов: «В крупном поражении от «Краснодара» виноваты все»

Габулов: «В крупном поражении от «Краснодара» виноваты все»

5 апреля 2016, 13:45
7

Вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал крупное поражение своей команды от «Краснодара» (1:4) в 22-ом туре чемпионата России.

«Первое, что хочется сказать, – мы потерпели позорное поражение, и ответственность за него лежит на всех футболистах, которые находились на поле, и тренерском штабе. Я ни в коем случае не снимаю с себя ответственности за те голы, которые были пропущены, в том числе и пенальти, – вратарь всегда должен стараться не пропускать и спасать свою команду.

Считаю, что матч мы проиграли во втором тайме. По сути, мы впервые играли в пять защитников. Эта схема, как и любая новая схема, должна быть наиграна, связи и действия футболистов четко регламентированы, и каждый игрок должен понимать, в какую зону он идет страховать, в какую – отбирать мяч, а в какую зону он бежит открываться. Второй мяч в наши ворота – в том числе следствие того, что футболисты не сыграны по новой схеме, поэтому игрок «Краснодара» остался один и пробил без помех. Да, пробил он сильно, точно с 25 метров. Еще раз подчеркну, что ответственности за пропущенные мячи я с себя не снимаю.

Все победы, которые были одержаны «Динамо» в этом чемпионате, – за счет энтузиазма и индивидуальных качеств футболистов. Во вчерашнем поражении виноваты тоже все. Думаю, что замечания и критические слова каждый из игроков нашей команды предпочел бы услышать внутри коллектива, в личной или командной беседе», – написал Габулов на своем официальном сайте.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Габулов Владимир
Комментарии (7)
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карасевщинa
1459854665
виноват класс краснодара и адекватное судейство чего не было в том же матче против локо ибо питерские подослали
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343443
1459864318
пора динамо думать о будущем более серьёзно.а то так и до фнл не долеко.а там и до любителей
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1459874370
Засланный казачок Газзаева. Специально сливает матчи надеясь , что предложат тренировать команду Газзаеву.
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никита голоян
1459931975
научил вас всех Широков болтать много.Кроме ,как стоять в рамке ничего не может, на выходах вообще не видно...(в КАЙРАТ)
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koka7751
1459938898
Погребняк, наверно по пивку сходил перед матчем, гнать его в "Кайрат"!
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арейская
1459980391
Да уж, четыре пропущенных от Владимира никак не ожидала
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никита голоян
1460132914
Вова надо меньше давать интервью и больше тренироваться))))
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