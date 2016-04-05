Силкин вернется в «Динамо» на административную должность

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин сообщил, что вернется в клуб для работы на одной из административных должностей.

«Ситуация изменилась. Руководство обратилось ко мне по поводу возвращения в клуб. Вернусь в ближайшее время, но на административную должность, а не на должность главного тренера», – проинформировал 55-летний специалист.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги «Динамо» после 22 туров занимает 11 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.