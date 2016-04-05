Конте намерен купить в «Челси» Пьянича за 31 миллион

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте, который летом станет наставником «Челси», определился с главной целью трансферной кампании.

Сообщается, что Конте намерен пригласить в свой новый клуб полузащитника «Ромы» Миралема Пьянича. По информации источника, сумма этого перехода может составить 31 миллион евро.

Transfermarkt оценивает Пьянича в 35 миллионов. В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Рому» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.