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    Газзаев: «У ЦСКА можно выделить только Акинфеева»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал свою оценку матчу 22-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА уступил «Зениту» со счетом 0:2.

    «Зенит» был сильнее во всех компонентах. Если кого-то и можно выделить в составе ЦСКА, то только Игоря Акинфеева, который спасал команду. Группа атаки «армейцев» сыграла слабо, практически не создала моментов у ворот «Зенита». Питерцы полностью контролировали игру и заслуженно победили. ЦСКА провел далеко не лучший матч.

    Вчерашняя игра на «Петровском» была очень принципиальна. Победа ЦСКА могла практически гарантировать им чемпионский титул. Но теперь в борьбу по-настоящему включился «Зенит». Также «Ростов», от которого все ждут ошибок, снова одержал важнейшую победу в матче со «Спартаком».

    Я думаю, что «Локомотив» еще рано списывать со счетов. На данный момент сразу четыре клуба идут очень плотно в верхней части таблицы. Потому в концовке чемпионата этим командам нельзя терять ни одного очка. Такое положение лидеров нашего чемпионата идет только на пользу российскому футболу», — сказал Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2016 13:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8

      ETerno 4 апреля 2016, 19:02

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      veksill 4 апреля 2016, 16:47

      если и нужно кого выделать дак это Головина, парень старается. Не то что распиареное бревно Дзюба.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 4 апреля 2016, 16:39

      Лёню в сборную, Газая - снова в конюшню

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 4 апреля 2016, 14:32

      это да. Игорь вчера спасал сколько мог

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 апреля 2016, 14:03

      ваще не играли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      serg30 4 апреля 2016, 13:53

      Головин очень здорово сыграл.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > serg30 4 апреля 2016, 14:03

      может Акинфеев?

      1
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      Рейтинг: +3

      Mironov_111 > Nerlinger 4 апреля 2016, 19:05

      Акинфеев уже не тот он ДЫРА ДЫРОЙ

      -1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Mironov_111 13 апреля 2016, 17:38

      сам ты ДЫРА ДЫРОЙ

      0
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