Руни: «До последнего повреждения я играл хорошо»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассчитывает поиграть на высоком уровне еще минимум несколько лет.

«Я могу выступать на высоком уровне еще несколько лет. Я выхожу на поле и играю на благо команды, но если есть шанс, то сам завершаю атаку.

За последние несколько лет я хорошо играл за сборную Англии, побил несколько рекордов. Но я буду стараться продолжить в том же духе. До последнего повреждения я играл хорошо, так что не стоит делать поспешных выводов», – заявил Руни.

Напомним, что в Англии ведутся споры о целесообразности привлечения Руни в состав сборной. В текущем сезоне он сыграл 22 матча в составе «МЮ» в рамках Премьер-лиги, в которых забил семь мячей и отдав четыре голевые передачи.