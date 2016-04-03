Жена Алиева: «Александр избил старшего сына и пытался подкупить полицию, чтобы они посадили меня»

У футболиста любительского клуба «Рух» Александра Алиева возникли сложности не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни. Об этом сообщила в своем аккаунте на Facebook Татьяна Алиева, его жена.

«Так уж получилось, что на сегодняшний день мне нужно рассчитывать на себя, друзей и юристов. Алиев в запое дошел до того, что избил старшего сына, дочке сказал, что нашел ей новую маму, невзирая на то, что ребенку после больницы нельзя переживать.

Пытался подкупить новую полицию. Слава богу, ребята честно исполняют свою службу. Не знаю, что он хочет мне пришить на 7 лет лишения свободы по наркотикам. Я согласна хоть сейчас проверяться на наркотики и уровень алкоголя в крови.

Я достаточно долго прикрывала человека, которого считала своим мужем. Больше не хочу! Не ищу, наверное, поддержки, так как понимаю: все остаются при своем мнении. Просто хочу, чтоб люди знали», — написала Алиева.