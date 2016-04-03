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  • Жена Алиева: «Александр избил старшего сына и пытался подкупить полицию, чтобы они посадили меня»

Жена Алиева: «Александр избил старшего сына и пытался подкупить полицию, чтобы они посадили меня»

3 апреля 2016, 10:45
15

У футболиста любительского клуба «Рух» Александра Алиева возникли сложности не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни. Об этом сообщила в своем аккаунте на Facebook Татьяна Алиева, его жена.

«Так уж получилось, что на сегодняшний день мне нужно рассчитывать на себя, друзей и юристов. Алиев в запое дошел до того, что избил старшего сына, дочке сказал, что нашел ей новую маму, невзирая на то, что ребенку после больницы нельзя переживать.

Пытался подкупить новую полицию. Слава богу, ребята честно исполняют свою службу. Не знаю, что он хочет мне пришить на 7 лет лишения свободы по наркотикам. Я согласна хоть сейчас проверяться на наркотики и уровень алкоголя в крови.

Я достаточно долго прикрывала человека, которого считала своим мужем. Больше не хочу! Не ищу, наверное, поддержки, так как понимаю: все остаются при своем мнении. Просто хочу, чтоб люди знали», — написала Алиева.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Украина Алиев Александр
Комментарии (15)
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Обер-КанцлерЪ
1459670487
Какое отношение это всё имеет к футболу???
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Тяп-Ляп.
1459676111
Хорош Гусь.
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swot1205
1459677691
уб людок
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chupakabra
1459682867
этот товарищь нам уже все показал, не думаю, что он заслуживает внимания
Ответить
VIPded
1459683980
Гадёныш, кажись, так давно уже называется он?
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Трувор
1459687546
Пляяяаа... Аля пошёл в разнос. Миле нужно поддержать друга
Ответить
KELT88
1459687947
А правды нам ни кто не скажет. Один будет говорить одно, вторая - другое.
Ответить
koli4ka
1459695116
Деградиравший алкаш,тупейший орангутан, неспособный связать и пару слов ,что в жизни,что и на поле.
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druga7
1459804269
У них с Милевским было все. Слава деньги. Про.......бали Кто теперь они алкаши наркоманы. Их не хотят видеть ни один клуб Украины при нынешнем чемпионате. А чемпионат кстати был какое то время круче Российского
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