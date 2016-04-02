Покеттино: «Есть чувство, что мы потеряли два очка»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал исход матча 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1).

«Первый тайм был равным, но мы играли хорошо. После игры есть чувство, что мы потеряли два очка, но я очень доволен выступлением команды.

Во втором тайме мы были лучше, у нас были моменты. У «Ливерпуля» они были тоже, но я счастлив. Игра была тяжелой.

Трудно добыть три очка в Ливерпуле. Было сложно забить второй гол, но мы играли на победу и футболе нельзя выигрывать постоянно.

У «Лестера» будет сложный матч с «Саутгемптоном», мы должны верить. «Лестер» заслуживает свое место, но все может произойти. Мы должны бороться до самого конца сезона», – сказал Покеттино.