Зе Луиш вернется на поле к игре с «Кубанью»

Форвард «Спартака» Зе Луиш не сможет принять участие в матче 22-го тура РФПЛ против «Ростова» по причине травмы приводящей мышцы бедра, заявил начальник медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов. Было принято решение поберечь игрока из Кабо-Верде. Его возвращение на поле должно состояться во встрече следующего тура с «Кубанью» (10-го апреля).

Напомним, что Зе Луиш повредился в расположении своей национальной сборной. В трех последних турах нападающий записал на свой счет три забитых мяча.