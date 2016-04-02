Сафонов: «Кубань» нужна лишь болельщикам, а не руководству региона»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РФПЛ между «Кубанью» и «Амкаром». По его мнению, пермская команда одержит победу со счетом 1:0.

«Началась какая-то непонятная возня перед игрой. Говорят, что футболисты южан готовы бойкотировать встречу. Создается такое ощущение, что «Кубань» нужна лишь болельщикам, а не руководству региона. Думаю, что гости возьмут свои три очка», – сказал Сафонов.

Полный прогноз Алексея Сафонова на 22-й тур РФПЛ читайте здесь.