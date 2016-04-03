Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 22-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 22-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает автор портала Александр Карамышев.

«Урал» – «Уфа» – 1:0

Алексей Сафонов. Прогноз: 0:1. Думаю, что «Уфа» добьется победы, так как этот матч для клуба будет фактически одним из последних шансов попробовать сохранить свою прописку в Премьер-лиге.

Александр Карамышев. Прогноз: 1:0. Несмотря на уход лидеров, «Урал» продолжает демонстрировать результативный футбол. Если «Уфе» свое поле скорее мешает, то «шмели» научились на нем побеждать. Хотя команда Перевертайло загнана в угол, рискну поставить на минимальную победу «Урала».

«Терек» – «Анжи» – 3:2

А.С. Прогноз: 2:0. Разного уровня команды. «Терек» уверенно идет к попаданию в еврокубки, а вот «Анжи», похоже, завял окончательно и уже морально готовится к вылету в ФНЛ.

А.К. Прогноз: 2:0. В кавказском дерби большой соблазн поставить на ничью, но махачкалинцы очень уж разобраны, а у «Терека» реальный шанс пробиться в Европу. Вряд ли они им пожертвуют. Думаю, грозненцы уверенно победят.

«Кубань» – «Амкар» – 1:1

А.С. Прогноз: 0:1. Началась какая-то непонятная возня перед игрой. Говорят, что футболисты южан готовы бойкотировать встречу. Создается такое ощущение, что «Кубань» нужна лишь болельщикам, а не руководству региона. Думаю, что гости возьмут свои три очка.

А.К. Прогноз: 1:0. Краснодарцы совсем убого выглядят в гостях, а дома довольно боевиты. Как и «Амкар». Учитывая бедственное положение «Кубани» и относительно безопасное у пермяков, логично предположить, что победит «Кубань». Особенно если долги погасят.

«Ростов» – «Спартак» – 2:0

А.С. Прогноз: 1:1. Вроде бы красно-белым не сможет помочь Промес, который является ключевым футболистом дружины Аленичева. Не удивлюсь, если мы увидим пенальти в ворота «Спартака». Логичным исходом тут станет ничья.

А.К. Прогноз: 1:0. Бердыев должен переиграть Аленичева. Если уж ЦСКА не смог ничего противопоставить, «Спартаку» будет еще тяжелее. Ставлю на минимальную победу дончан.

«Мордовия» – «Крылья Советов» – 1:2

А.С. Прогноз: 1:0. Мне кажется, что успех будет на стороне хозяев поля. Им надо набирать очки и до последнего стараться выбраться из подвала турнирной таблицы.

А.К. Прогноз: 1:1. «Крылышки» не забивали очень давно. Пожалуй, пора. А саранчанам не хватает характера. Часто отдают очки, миролюбивы очень уж. Попробуем результативную ничью.

«Локомотив» – «Рубин» – 1:0

А.С. Прогноз: 1:1. На удивление Рыжиков играет против «Локомотива» удачно, почти не пропускает, но железнодорожники сейчас на ходу и хотят попасть в Европу по итогам сезона. А вот «Рубин», наоборот, стабильностью похвастаться не может.

А.К. Прогноз: 2:1. Оба клуба нестабильны. Но «Локомотиву» победа нужнее. Жду такой же веселой игры, как в первом круге.

«Зенит» – ЦСКА – 2:0

А.С. Прогноз: 2:1. «Зенит» плотно включился в борьбу за медали, стараясь не отпускать ЦСКА далеко. Обострится борьба за тройку. Считаю, что подопечные Андре Виллаш-Боаша добьются успеха в Петербурге.

А.К. Прогноз: 2:0. Чемпион обязан побеждать. Иначе Виллаш-Боаша можно гнать сразу после этой встречи. Свое поле, принципиальность соперничества, очковый разрыв – для питерцев это матч жизни и смерти.

«Динамо» – «Краснодар» – 1:4

А.С. Прогноз: 1:1. «Краснодар» всеми силами пытается подняться как можно выше в турнирной таблице, но легкой прогулки в Химках им точно никто не обещает. Поставлю на ничью.

А.К. Прогноз: 0:1. «Быки» в прошлом туре снова опростоволосились, «Динамо», наоборот, одержало победу после долгого перерыва. Но совладать с более мастеровитыми краснодарцами кобелевской молодежке будет тяжело.

22-й тур:

Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 4:17

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 205:202

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 21-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 20-й тур РФПЛ

Фото: rfpl.org