«Интер» заинтересован в приобретении Харта и Туре

«Интер» нацелился на двух футболистов «Манчестер Сити»: в сферу интересов «нерадзурри» попали голкипер Джо Харт и защитник Яя Туре. Сообщается, что инициатором их приглашения является президент миланского клуба Эрик Тохир. Ранее СМИ распространили информацию, что Харт может сменить клубную прописку, если «горожане» приобретут вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.

При этом «Интер» непрочь разгрузить зарплатную ведомость и отпустить в тот же «Манчестер Сити» Самира Хандановича, либо продать стража ворот в любой другой клуб.