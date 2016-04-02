Осинов: «Спартаку» и «Ростову» предстоит игра за шесть очков»

Экс-хавбек «Ростова» Михаил Осинов поделился ожиданиями от сегодняшней встречи 22-го тура РФПЛ, в которой желто-синие примут «Спартак», отметив, что красно-белых ожидает весьма непростой матч.

«Не сказал бы, что «Ростов» явный фаворит. Да, у хозяев будет небольшое преимущество за счет своих трибун, но шансы примерно равны. Правда, «Спартаку» придется очень тяжело – как и другим командам, приезжающим в Ростов-на-Дону. В субботу предстоит матч за шесть очков. В городе сумасшедший ажиотаж вокруг, жаль, новый стадион только строится, а то он был бы забит под завязку», – сказал Осинов.

Напомним, поединок «Ростов» – «Спартак» начнется сегодня в 19.30. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча.