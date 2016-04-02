«Урал» – «Уфа». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Уфы» на матч 22-го тура РФПЛ.
«Урал»: Заболотный, Мартынович, Данцев, Фонтанельо, Сапета, Рязанцев, Фидлер, Коробов, Емельянов, Асеведо, Гогниев.
Запасные: Арапов, Шубин, Ярошенко, Манучарян, Бурмистров, Меркулов, Дорожкин, Серченков, Щербаков.
«Уфа»: Шелия, Стоцкий, Аликин, Тумасян, Кацалапов, Пауревич, Диего, Зубарев, Зинченко, Игбун, Кротов.
Запасные: Нарубин, Фомин, Марсиньо, Сафрониди, Никитин, Сысуев, Сухов, Ханджич, Засеев, Безденежных, Филин, Лунев.
Напомним, что матч начнется в 12:00. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.
Источник: Бомбардир.ру