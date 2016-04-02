Веллитон может вернуться в Россию

Бывший форвард «Спартака» Веллитон рассматривает возможное возвращение в чемпионат России. Напомним, что последним местом работы бразильца был турецкий клуб «Мерсин».

– Веллитон, как у вас дела? В последнее время вы играли в Турции за «Мерсин», но в последнее время про вас ничего не слышно…

– Сейчас я в Бразилии. Мне поступили два предложения из России. Теперь жду, как разрешится ситуация.

– От каких клубов предложения?

– Предпочту пока не говорить.

– Была информация, что вас хотел подписать «Терек», но как свободного агента.

– Возможно. С турецким клубом контракт расторгнут, я стал свободным агентом. Так что ни клубу, который захочет меня подписать, ни мне самому, не нужно платить деньги туркам.

– Собираетесь в ближайшее время в Россию?

– Да, думаю, в апреле прилечу.

– В «Спартак» все еще можете вернуться?

– Ну, если у клуба есть интерес ко мне... Но пока ничего не могу комментировать.