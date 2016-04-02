Михайлович: «Балотелли знает, что в свое время он наделал много ошибок и признает их»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович похвалил своего подопечного Марио Балотелли, который ранее имел проблемы с дисциплиной.

«Я пообщался с Марио, после чего у меня осталось правильное впечатление. Это хороший парень. Балотелли знает, что в свое время он наделал много ошибок и признает их. В этом году его поведение можно оценить на 10 баллов из 10.

Теперь он должен постараться проявить себя на поле», — сказал тренер.

В текущем сезоне Балотелли сыграл в 14-ти матчах и отличился одним голом.