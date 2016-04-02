Венгер недоволен словами Озила о выступлении «Арсенала» в этом сезоне

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова полузащитника Месута Озила, который ранее заявил, что игроки лондонцев в нынешнем сезоне подводили сами себя в борьбе за чемпионство.

«Согласен с вами: подобные заявления не приветствуются. Мы должны верить, даже если остается один шанс из ста. У нас будет шанс, только если мы будем верить», – сказал Венгер.

Кроме того, наставник сказал, что проведет с Озилом беседу на эту тему.

«Я хочу быть уверен, что игроки не боятся открыто высказывать свои мысли, но поговорю с Озилом об этом. Я ничего не имею против того, чтобы футболисты были честными, все хотят быть справедливыми и честными. Но нужно также и смотреть вперед».