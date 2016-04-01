Дзюба: «Постараюсь залезть в клуб-100 как можно глубже»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба с детства мечтал забить 100 голов в профессиональной карьере. Об этом он заявил в преддверии матча 22-го тура РФПЛ с ЦСКА. Напомним, что на данный момент у форварда петербургского клуба в активе 99 голов.

«Попадание в клуб-100 — это мечта. Это одна из целей, которую я поставил себе в детстве. Когда начинал играть в футбол, то 100 голов казалось крутым показателем. Понятно, что по сравнению с рекордами Месси эта цифра не так впечатляет. Но для России – очень почетное достижение. Сейчас, когда я рядом к круглой цифрой, мне кажется, что ничего особенного. А потом вспоминаешь, что было три-четыре года назад. Как общался с ребятами, как мечтал.

Сидели вместе Женька Макеев, Пашка Яковлев, Коля Заболотный, Сергей Брызгалов, Сергей Песьяков, Егор Филиппенко, Андрей Иванов, Ваня Комиссаров. Сидели дружно, и я высчитывал: «Вот если каждый год забивать по 8-10 мячей…». А тут бац — и уже приблизился. Нахожусь в одном шаге. Буду горд, если это достижение мне покорится. Постараюсь залезть в клуб-100 как можно глубже», — сказал форвард.

Напомним, что матч «Зенит» – ЦСКА состоится 3 апреля. Начало матча в 19:30.