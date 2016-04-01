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Дзюба: «Постараюсь залезть в клуб-100 как можно глубже»

1 апреля 2016, 15:56
11

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба с детства мечтал забить 100 голов в профессиональной карьере. Об этом он заявил в преддверии матча 22-го тура РФПЛ с ЦСКА. Напомним, что на данный момент у форварда петербургского клуба в активе 99 голов.

«Попадание в клуб-100 — это мечта. Это одна из целей, которую я поставил себе в детстве. Когда начинал играть в футбол, то 100 голов казалось крутым показателем. Понятно, что по сравнению с рекордами Месси эта цифра не так впечатляет. Но для России – очень почетное достижение. Сейчас, когда я рядом к круглой цифрой, мне кажется, что ничего особенного. А потом вспоминаешь, что было три-четыре года назад. Как общался с ребятами, как мечтал.

Сидели вместе Женька Макеев, Пашка Яковлев, Коля Заболотный, Сергей Брызгалов, Сергей Песьяков, Егор Филиппенко, Андрей Иванов, Ваня Комиссаров. Сидели дружно, и я высчитывал: «Вот если каждый год забивать по 8-10 мячей…». А тут бац — и уже приблизился. Нахожусь в одном шаге. Буду горд, если это достижение мне покорится. Постараюсь залезть в клуб-100 как можно глубже», — сказал форвард.

Напомним, что матч «Зенит» – ЦСКА состоится 3 апреля. Начало матча в 19:30.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Aztec58
1459518196
Странное у него восприятие, ага, казалось бы, успех завсегда ассоциируется с подъёмом вверх, но у Дзюбы прогресс - это куда поглубже.
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kosmonaft
1459521526
глубже глубже
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bzfar
1459521628
Чемпионат Европы впереди. Вот там и надо отрываться :-)
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Добрый Бобер
1459527429
Мне показалось, или он российский футбол не уважает?
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Каратель помойников
1459528419
да ты(дзюба)и так глубоко залез,осталось определиться куда)
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kvm
1459538383
глубже кармана не выйдет
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bolela_16
1459542731
Ждем в клубе 100 (но часто бывает, что забить заветный мяч долго не получается).
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Capricorn
1459544204
Может быть, опять в Ростов перейдёт? Не хватает такого форварда Ростову для чемпионства!
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APchelov
1459545080
Вот дурень! В воскресенье матч, а этот буратино всё о себе и о себе. Вся его сущность. Не будь футбол командным видом, никто об этом бревне и не услышал бы.
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Apocalypse
1459568607
Скоро уедет халк и твоя мечта обломается.
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