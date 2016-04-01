Тренер «Локомотива»: «Игроки российской сборной вернулись в клуб в подавленном настроении»

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян сообщил, что футболисты, вызванные в сборную России, вернулись в расположение «железнодорожников» не в самом лучшем настроении.

«С теми ребятами, которые не поехали в сборные, мы плодотворно поработали в течение 10 дней. Мы подключили к работе еще несколько ребят из дубля. Посмотрели, как они выглядят. Сейчас готовимся к матчу с «Рубином». Слава богу, все сборники вернулись без травм. Хотя были те, кто болели. Но все уже позади, все готовы играть в воскресном матче. Конечно, мы следим за игрой наших футболистов в сборной. Довольны, как сыграли наши в матче с Литвой. В игре с Францией Самедов вышел ненадолго.

Хорошо восприняли вызов Гилерме в сборную и то, что он получил 45 минут в матче с Литвой. Хотя у него было мало эпизодов, чтобы показать себя. В чемпионате он неплохо выступает. Надеемся, что в будущем понадобится его помощь, и он воспользуется вызовом. Воодушевило ли его это? Думаю, да. Самедов? Количество игрового времени на поле определяет тренер, конечно, нам бы хотелось, чтобы он получал больше времени. Но это прерогатива главного тренера.

После поражения сборной от Франции настроение у вернувшихся игроков было не очень хорошее. Но надеемся, что они быстро отойдут. Тем более что у нас важная игра после двух побед в чемпионате. Хотелось бы продолжить победную серию», — сказал он.

Напомним, что матч «Локомотив» – «Рубин» пройдет 3 апреля. Начало игры в 17:00.