«Райо Вальекано» – «Хетафе»: битва за выживание

В пятницу стартует 31-й тур испанской Примеры матчем «Райо Вальекано» против «Хетафе». Обе команды находятся на грани вылета, что особенно обострит борьбу в этой встрече: победитель имеет шанс приподняться из подвала турнирной таблицы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Райо Вальекано» – «Хетафе», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:30.