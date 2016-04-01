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    Мельгарехо мешает играть в «Спартаке» хроническая травма

    Как известно, из-за травм у московского «Спартака» возникли серьезные трудности с составом перед важным матчем 22-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом». Травмированными вернулись из своих национальных сборных – соответственно Нидерландов и Кабо-Верде — основные нападающие команды Квинси Промес и Зе Луиш. Как выяснилось, у новичка «красно-белых» Лоренсо Мельгарехо еще большие проблемы со здоровьем.

    «Проблема с коленом Мельгарехо не слишком серьезная, однако оставлять ее без внимания нельзя. Футболист испытывает хронические болевые ощущения при физической нагрузке, и чем больше становятся нагрузки, тем острее боли. Над этой проблемой работают врачи «Спартака». Пока красно-белые не хотят рисковать здоровьем Мельгарехо и стараются не перегружать его на тренировках и в официальных матчах. Именно поэтому полузащитник не провел еще ни одной полной игры за «Спартак». Это не исключает того, что Мельгарехо может отбегать и все 90 минут матча, однако если такая нагрузка будет постоянной, то повысится вероятность того, что он сломается и вообще на длительный срок окажется вне игры», – приводят слова своего источника в клубе «Известия».

    Напомним, что 25-летний парагвайский футболист перешел из «Кубани» в «Спартак» в феврале 2016 года, став единственным приобретением московского клуба в зимний трансферный период. Сумма сделки составила около €4,5 млн, а контракт с легионером был заключен сроком на 4,5 года.

    Источник: Известия

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    01.04.2016 09:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +295

      dudarik 1 апреля 2016, 11:46

      Зачем взяли этого инвалида если знали что у него колено.....

      1
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 1 апреля 2016, 11:14

      Ну это вообще жоопа без Квинси и Зе Луиша,,,,,ну и кто в атаке будет????

      3
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 1 апреля 2016, 10:52

      зачем купили больного? стабильно и на грабли, это по нашему

      3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 апреля 2016, 10:18

      Опять Спартак больного покупает.
      Наверное, чтобы как Широкова - вылечить и отпустить бесплатно.

      Вот же ж бесхозяйственность. Вершина бестолковости.

      1
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 1 апреля 2016, 10:15

      Зачем тогда было брать нездорового игрока....

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 1 апреля 2016, 10:06

      Плохому танцору яйцы мешают.

      3
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      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 1 апреля 2016, 09:58

      Пора бы уже заиграть!

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