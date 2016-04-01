Нани хочет играть в «Интере»

Полузащитник сборной Португалии и турецкого «Фенербахче» Нани не против перебраться в серию А. Известно, что в его услугах заинтересован миланский «Интер».

«Пока у меня нет никаких конкретных предложений. Я счастлив в «Фенербахче» и думаю только о чемпионате Турции, а также предстоящем Евро-2016. Но если бы «Интер» сделал мне предложение, которое бы устроило и «Фенербахче», я бы не возражал от выступления за этот клуб», – рассказал Нани в интервью RTP3.

Стоит отметить, что в текущем сезоне 29-летний португалец провел за свой клуб 21 матч, в которых забил семь голов. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.