Покеттино: «Мы сражаемся не только с «Лестером»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что в гонке за чемпионство в АПЛ участвуют семь команд.

«На сегодняшний день мы сражаемся с разными командами – не только с «Лестером». Я думаю, что «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и «Саутгемптон» все еще имеют шансы. Мне кажется, что семь туров – это очень много очков.

Это не только гонка между «Лестером» и «Арсеналом» – в борьбе участвуют многие. Я говорю это не из вежливости. Я могу быть решительным или дружелюбным, если мне это нужно, но я реалист и понимаю, что в футболе все может произойти», – сказал Покеттино.