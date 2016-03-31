Михайлович: «Балотелли стал мужчиной»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович рассказал о своей беседе с нападающим Марио Балотелли, выступающим за миланцев на правах аренды.

«Я был с ним прям и резок. Я хотел поговорить с ним и посмотерть на него, потому что я знаю Марио еще с тех пор, когда он дебютировал в «Интере» Манчини.

Тогда он был ребенком, прошло много лет, и он изменился. Я увидел зрелую личность: он больше не мальчик – он стал мужчиной. Я хотел посмотреть ему в глаза, и он произвел на меня хорошее впечатление. Главное в том, что он хороший парень.

В этом году он вел себя на десять баллов из десяти. Ему следует больше показывать на поле, он сам это знает, и мы часто говорим об этом. Я уверен, что он преуспеет», – сказал Михайлович.