«Зенит» намерен купить Мурильо

Петербургский «Зенит» в летнее трансферное окно планирует усилить состав защитником «Интера» и сборной Колумбии Джейсоном Мурильо.

Руководство сине-бело-голубых уже сделало предложение о покупке 23-летнего игрока обороны. Предполагается, что итальянский клуб захочет заполучить за трансфер колумбийца не менее 25 миллионов евро. На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Мурильо провел 27 матчей в чемпионате Италии, забив 2 мяча и сделав 1 голевую передачу.