Гаджиев: «С «Кубанью» не сыграют Герус, Черенчиков и Баланович»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев пообщался с журналистами перед домашним матчем 22-го тура РФПЛ с «Кубанью». Напомним, что игра пройдет 2 апреля.

«Пауза была достаточно продолжительная. Успели многое: передохнуть несколько дней, провести серию двухразовых тренировок, физически нагрузиться, проанализировать наш матч с «Ростовом», посмотреть игры «Кубани». Физическое состояние у футболистов «Амкара» неплохое. В данный момент у нас отсутствует Баланович, который возвращается из расположения сборной Белоруссии. У Черенчикова хроническая проблема с коленом, его тоже пока нет. У Геруса надрыв икроножной мышцы, но он должен через неделю поправиться.

По составу «Кубань» должна быть повыше в турнирной таблице, чем сейчас? В российской Премьер-лиге многие команды должны находиться чуть выше, в том числе и «Амкар». Но у всех разные проблемы – невезение, или судейские погрешности, как у нас. В целом «Кубань» неплохо укрепилась в зимний перерыв, взяли Сантану – известного центрального бразильского защитника, форварда сборной Украины Селезнева. Непростой будет матч, им позарез нужны очки, как и нам.

Финансовых проблем всегда хватает командам второй половины турнирной таблицы, порой это касается и нас. Но в своей команде мы акцентируем внимание прежде всего на подготовке к играм», — прокомментировал предстоящий матч Гаджиев.